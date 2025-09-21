Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
21 сентября 2025, 18:52 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:55
Арсенал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор центрального матча 5-го туру АПЛ

Арсенал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

21 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил гол для Ман Сити в дебюте матча (1:0).

Арсенал – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 9 мин

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
