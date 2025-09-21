Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 18:11 |
158
0

Эпицентр – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги

21 сентября 2025, 18:11 |
158
0
Эпицентр – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Эпицентр

В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Эпицентр – Кривбасс – 0:1

Гол: Мендоза, 3

По теме:
ВИДЕО. Как Супряга впервые за 5 лет забил в УПЛ и сразу покинул поле
ВИДЕО. Как Эпицентр и Кривбасс обменялись голами на старте матча
Тростянец выиграл и стал лидером группы Б. Результаты 9-го тура Второй лиги
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Теннис | 21 сентября 2025, 17:17 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21 сентября 2025, 08:03 4
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику

Георгий опубликовал пост в Instagram

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20.09.2025, 23:32
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.09.2025, 11:00
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Хватило одного гола. ЛНЗ победил Рух
Футбол | 21.09.2025, 17:30
Хватило одного гола. ЛНЗ победил Рух
Хватило одного гола. ЛНЗ победил Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем