Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 18:11
Эпицентр – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги
21 сентября 2025, 18:11 |
В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур
Украинская Премьер-лига. 6-й тур
Эпицентр – Кривбасс – 0:1
Гол: Мендоза, 3
