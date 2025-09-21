Эпицентр – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)

В воскресенье, 21 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Кривбассом».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в городе Тернополь. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Эпицентр – Кривбасс – 0:1

Гол: Мендоза, 3