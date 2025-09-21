Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 16:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:13
ВИДЕО. 1 удар – 1 гол. ЛНЗ вышел вперед у матчей с Рухом
Открыл счет в поединке легионер Проспер Оба
21 сентября в 15:30 стартовал матч между ЛНЗ и «Рухом» в шестом туре Украинской Премьер-лиги.
Поединок проходит в Черкассах на стадионе «Черкаси-Арена». Судья матча – Артем Михайлюк.
Нули на табло держались до 32-й минуты, пока легионер ЛНЗ Проспер Оба не проскочил защиту соперника на скорости, обыграл вратаря и забил первый мяч в матче с первой же возможности.
