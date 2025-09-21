Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 1 удар – 1 гол. ЛНЗ вышел вперед у матчей с Рухом
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 16:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:13
124
0

ВИДЕО. 1 удар – 1 гол. ЛНЗ вышел вперед у матчей с Рухом

Открыл счет в поединке легионер Проспер Оба

21 сентября 2025, 16:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 16:13
124
0
ВИДЕО. 1 удар – 1 гол. ЛНЗ вышел вперед у матчей с Рухом
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

21 сентября в 15:30 стартовал матч между ЛНЗ и «Рухом» в шестом туре Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходит в Черкассах на стадионе «Черкаси-Арена». Судья матча – Артем Михайлюк.

Нули на табло держались до 32-й минуты, пока легионер ЛНЗ Проспер Оба не проскочил защиту соперника на скорости, обыграл вратаря и забил первый мяч в матче с первой же возможности.

ВИДЕО. 1 удар – 1 гол. ЛНЗ вышел вперед у матчей с Рухом

По теме:
Диназ – Ребел – 0:1. Тяжелая победа киевлян. Видео гола и обзор матча
ЛНЗ – Рух. Видео голов и обзор (обновляется)
Ингулец – Черноморец – 2:3. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил
Футбол | 21 сентября 2025, 15:57 0
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил
Украинский защитник получил травму в матче чемпионата. Тренер подтвердил

Арсений Батагов не смог доиграть поединок против клуба «Газиантеп»

Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Футбол | 21 сентября 2025, 09:21 16
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»
Владимир ШАРАН: «На посту наставника сборной вижу только Реброва»

Авторитетный специалист считает, что тренеру «сине-желтых» нужно доработать отбор до конца

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21.09.2025, 08:03
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
Футбол | 20.09.2025, 21:02
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20.09.2025, 18:10
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
20.09.2025, 03:44
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 1
Бокс
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем