21 сентября в 15:30 стартовал матч между ЛНЗ и «Рухом» в шестом туре Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходит в Черкассах на стадионе «Черкаси-Арена». Судья матча – Артем Михайлюк.

Нули на табло держались до 32-й минуты, пока легионер ЛНЗ Проспер Оба не проскочил защиту соперника на скорости, обыграл вратаря и забил первый мяч в матче с первой же возможности.

ВИДЕО. 1 удар – 1 гол. ЛНЗ вышел вперед у матчей с Рухом