ЛНЗ – Рух. Видео голов и обзор (обновляется)

21 сентября в 15:30 начнется матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Рух».

Местом проведения футбольного поединка станет стадион «Черкассы-Арена» в городе Черкассы. Матч обслужит Артем Михайлюк.

Перед встречей ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три очка.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур, 21 сентября

ЛНЗ – «Рух» – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча: