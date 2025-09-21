Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 15:09 |
34
0
ЛНЗ – Рух. Видео голов и обзор (обновляется)
21 сентября проходит матч 6-го тура чемпионата Украины
21 сентября 2025, 15:09 |
34
0
21 сентября в 15:30 начнется матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Рух».
Местом проведения футбольного поединка станет стадион «Черкассы-Арена» в городе Черкассы. Матч обслужит Артем Михайлюк.
Перед встречей ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три очка.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур, 21 сентября
ЛНЗ – «Рух» – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2025, 08:03 3
Георгий опубликовал пост в Instagram
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 0
«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0
Футбол | 21.09.2025, 08:34
Футбол | 20.09.2025, 18:10
Футбол | 21.09.2025, 13:14
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 12:19
19.09.2025, 19:59 1
20.09.2025, 06:50 53
20.09.2025, 02:30 1
Футбол
21.09.2025, 07:35 1
19.09.2025, 10:28 56