Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 15:09
34
0

ЛНЗ – Рух. Видео голов и обзор (обновляется)

21 сентября проходит матч 6-го тура чемпионата Украины

21 сентября 2025, 15:09
34
0
ЛНЗ – Рух. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

21 сентября в 15:30 начнется матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Рух».

Местом проведения футбольного поединка станет стадион «Черкассы-Арена» в городе Черкассы. Матч обслужит Артем Михайлюк.

Перед встречей ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. У львовского клуба дела идут значительно хуже – 16-е место и три очка.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур, 21 сентября

ЛНЗ – «Рух» – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча:

По теме:
Первая лига. Металлург Запорожье и Феникс-Мариуполь разделили очки
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Матч Чернигов – Металлист не состоится 21 сентября. Названа причина
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
Популярные новости
