WTA21 сентября 2025, 14:37 |
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Толентино
21 сентября 2025, 14:37 |
21 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.
В финале украинка сыграет против Нурии Бранкаччио (Италия, WTA 188). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.
