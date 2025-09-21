Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

21 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

В финале украинка сыграет против Нурии Бранкаччио (Италия, WTA 188). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.

