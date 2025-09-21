Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
WTA
21 сентября 2025, 14:37
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччио. Смотреть онлайн. LIVE траснляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Толентино

Александра Олейникова – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Instagram. Александра Олейникова

21 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

В финале украинка сыграет против Нурии Бранкаччио (Италия, WTA 188). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Александра Олейникова Нурия Бранкаччо WTA Толентино смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
