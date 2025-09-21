Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 14:42 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:48
Полтава – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
21 сентября проходит матч 6-го тура УПЛ
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Полтава» и «Металлист 1925».
Команды встретились на стадионе «Звезда» в Кропивницком.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская Премьер-лига 2025/26. 6-й тур, 21 сентября
Полтава – Металлист 1925 – 0:2
Гол: Павлюк, 37, Литвиненко, 71
ГОЛ, 0:1! Евгений Павлюк, 37 мин.
ГОЛ, 0:2! Иван Литвиненко, 71 мин.
