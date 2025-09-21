Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 14:42 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:48
Полтава – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)

21 сентября проходит матч 6-го тура УПЛ

УПЛ

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Полтава» и «Металлист 1925».

Команды встретились на стадионе «Звезда» в Кропивницком.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 6-й тур, 21 сентября
Полтава – Металлист 1925 – 0:2
Гол: Павлюк, 37, Литвиненко, 71

ГОЛ, 0:1! Евгений Павлюк, 37 мин.

ГОЛ, 0:2! Иван Литвиненко, 71 мин.

