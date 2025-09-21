Достижение Пулишича, очередная победа Модрича. Этим запомнился матч Милана?

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Милан» на выезде победил «Удинезе» со счетом 3:0.

Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Кристиан Пулишич.

Американский футболист «Милана» стал первым игроком Серии А за последние три сезона, который забил 25+ голов (26) и отдал 15+ ассистов (18).

Лука Модрич одержал 682-ю победу в карьере, что является четвертым результатом в истории футбола. До третьего места хорвату не хватает 8 побед (Икер Касильяс – 690).

Игроки с наибольшим количеством побед в истории футбола

🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 850 🆙

🇦🇷 Messi - 754

🇪🇸 Casillas - 690

🇭🇷 Modric - 682 🆙

🇧🇷 Fábio - 677 🆙

🇪🇸 Sergio Ramos - 660

🇮🇹 Buffon - 654

🇪🇸 Xavi - 649

🇧🇷 Rogério Ceni - 638

🇧🇷 Roberto Carlos - 634 pic.twitter.com/pZP3Ebakox