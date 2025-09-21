Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Достижение Пулишича, очередная победа Модрича. Этим запомнился матч Милана?
Италия
21 сентября 2025, 13:29 |
Достижение Пулишича, очередная победа Модрича. Этим запомнился матч Милана?

«Россонери» разгромили «Удинезе» на выезде

«Россонери» разгромили «Удинезе» на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура итальянской Серии А «Милан» на выезде победил «Удинезе» со счетом 3:0.

Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Кристиан Пулишич.

Американский футболист «Милана» стал первым игроком Серии А за последние три сезона, который забил 25+ голов (26) и отдал 15+ ассистов (18).

Лука Модрич одержал 682-ю победу в карьере, что является четвертым результатом в истории футбола. До третьего места хорвату не хватает 8 побед (Икер Касильяс – 690).

Игроки с наибольшим количеством побед в истории футбола

  • 850 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 754 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 690 – Икер Касильяс (Испания)
  • 682 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 677 – Фабио (Бразилия)
  • 660 – Серхио Рамос (Испания)
  • 654 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 649 – Хави (Испания)
  • 638 – Рожерио Сени (Бразилия)
  • 634 – Роберто Карлос (Бразилия)
