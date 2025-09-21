Достижение Пулишича, очередная победа Модрича. Этим запомнился матч Милана?
«Россонери» разгромили «Удинезе» на выезде
В матче четвертого тура итальянской Серии А «Милан» на выезде победил «Удинезе» со счетом 3:0.
Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Кристиан Пулишич.
Американский футболист «Милана» стал первым игроком Серии А за последние три сезона, который забил 25+ голов (26) и отдал 15+ ассистов (18).
Лука Модрич одержал 682-ю победу в карьере, что является четвертым результатом в истории футбола. До третьего места хорвату не хватает 8 побед (Икер Касильяс – 690).
Игроки с наибольшим количеством побед в истории футбола
- 850 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 754 – Лионель Месси (Аргентина)
- 690 – Икер Касильяс (Испания)
- 682 – Лука Модрич (Хорватия)
- 677 – Фабио (Бразилия)
- 660 – Серхио Рамос (Испания)
- 654 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 649 – Хави (Испания)
- 638 – Рожерио Сени (Бразилия)
- 634 – Роберто Карлос (Бразилия)
