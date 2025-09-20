Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
20 сентября 2025, 13:01
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26

С 19 по 21 сентября в чемпионате Испании состоятся поединки пятого тура

Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

🏆 С 19 по 21 сентября состоятся матчи пятого тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 5-й тур Ла Лиги 2025/26:

  • 19.09. 22:00 Бетис – Реал Сосьедад [3:1]
  • 20.09. 15:00 Жирона – Леванте
  • 20.09. 17:15 Реал Мадрид – Эспаньол
  • 20.09. 19:30 Алавес – Севилья
  • 20.09. 19:30 Вильярреал – Осасуна
  • 20.09. 22:00 Валенсия – Атлетик
  • 21.09. 15:00 Рай Вальекано – Сельта
  • 21.09. 17:15 Мальорка – Атлетико
  • 21.09. 19:30 Эльче – Овьедо
  • 21.09. 22:00 Барселона – Хетафе

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 4 4 0 0 8 - 2 20.09.25 17:15 Реал Мадрид - Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 12
2 Барселона 4 3 1 0 13 - 3 21.09.25 22:00 Барселона - Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 10
3 Эспаньол 4 3 1 0 8 - 5 20.09.25 17:15 Реал Мадрид - Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 10
4 Бетис 6 2 3 1 9 - 7 28.09.25 19:30 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес 9
5 Атлетик Бильбао 4 3 0 1 6 - 4 20.09.25 22:00 Валенсия - Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 9
6 Хетафе 4 3 0 1 6 - 4 21.09.25 22:00 Барселона - Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 9
7 Вильярреал 4 2 1 1 8 - 3 20.09.25 19:30 Вильярреал - Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 7
8 Алавес 4 2 1 1 4 - 3 20.09.25 19:30 Алавес - Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид22.08.25 Бетис 1:0 Алавес16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 7
9 Эльче 4 1 3 0 6 - 4 21.09.25 19:30 Эльче - Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче18.08.25 Эльче 1:1 Бетис 6
10 Осасуна 4 2 0 2 3 - 2 20.09.25 19:30 Вильярреал - Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия19.08.25 Реал Мадрид 1:0 Осасуна 6
11 Атлетико Мадрид 4 1 2 1 5 - 4 21.09.25 17:15 Мальорка - Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид23.08.25 Атлетико Мадрид 1:1 Эльче17.08.25 Эспаньол 2:1 Атлетико Мадрид 5
12 Севилья 4 1 1 2 7 - 7 20.09.25 19:30 Алавес - Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья25.08.25 Севилья 1:2 Хетафе17.08.25 Атлетик Бильбао 3:2 Севилья 4
13 Райо Вальекано 4 1 1 2 4 - 5 21.09.25 15:00 Райо Вальекано - Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона25.08.25 Атлетик Бильбао 1:0 Райо Вальекано15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 4
14 Сельта 5 0 4 1 4 - 6 21.09.25 15:00 Райо Вальекано - Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта17.08.25 Сельта 0:2 Хетафе 4
15 Валенсия 4 1 1 2 4 - 8 20.09.25 22:00 Валенсия - Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 4
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1 - 7 21.09.25 19:30 Эльче - Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид15.08.25 Вильярреал 2:0 Реал Овьедо 3
17 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5 - 9 24.09.25 22:30 Реал Сосьедад - Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Сосьедад 2:2 Эспаньол16.08.25 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад 2
18 Леванте 4 0 1 3 5 - 9 20.09.25 15:00 Жирона - Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте23.08.25 Леванте 2:3 Барселона16.08.25 Алавес 2:1 Леванте 1
19 Мальорка 4 0 1 3 4 - 9 21.09.25 17:15 Мальорка - Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка23.08.25 Мальорка 1:1 Сельта16.08.25 Мальорка 0:3 Барселона 1
20 Жирона 4 0 1 3 2 - 11 20.09.25 15:00 Жирона - Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья24.08.25 Вильярреал 5:0 Жирона15.08.25 Жирона 1:3 Райо Вальекано 1
Полная таблица

Барселона Бетис Севилья Вильярреал Эспаньол Мальорка Осасуна Хетафе Сельта прогнозы Жирона Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Леванте Овьедо прогнозы на футбол
