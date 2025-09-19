Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил тренерскую квалификацию

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Олейник остался без клуба после того, как прекратил сотрудничество с аматорским клубом «Авангард» (Лозова), и получил тренерскую квалификацию. Об этом сообщила пресс-служба команды:

«Футбольный клуб «Авангард» Лозовая искренне благодарит Дениса Олейника за время, проведенное в составе нашей команды! Хотя этот период был не слишком продолжительным, он оставил заметный след в нашей истории.

Денис внес весомый вклад в развитие игры и помог команде получать важные результаты на поле. После активной игровой карьеры Денис не остановился на достигнутом и получил тренерскую квалификацию! Теперь перед ним открывается новый профессиональный этап – работа в статусе тренера.

Мы гордимся тем, что имели честь видеть его частью нашего клуба, и будем с радостью наблюдать за дальнейшими достижениями. Желаем Денису неистощимой энергии, успехов на тренерском пути и новых побед уже в качестве наставника.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и поддержку. Спасибо за профессионализм, преданность игре и яркие моменты в составе «Авангарда». Ты всегда останешься частью нашей футбольной семьи!» – сообщили в клубе.

Олейник в своей профессиональной карьере продолжительное время играл за «Динамо», имеет опыт выступлений в чемпионатах Финляндии, Германии и Нидерландов. 38-летний вингер провел 12 матчей в составе сборной Украины.