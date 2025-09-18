Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Галатасарай. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:02 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:03
99
0

Айнтрахт – Галатасарай. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 22:02 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:03
99
0
Айнтрахт – Галатасарай. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт

В четверг, 18 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».

Встречу принимает стадион «Вальдштадион» в Франкфурте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. основной раунд. 1-й тур

Айнтрахт – Галатасарай – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Тринкау вывел Спортинг вперед в матче с Кайратом
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Галатасарай Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 17:37 19
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины

Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 55
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Бокс | 17.09.2025, 23:34
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
Ференцварош киданули на деньги. Пострадал и хорватский клуб
Футбол | 18.09.2025, 21:49
Ференцварош киданули на деньги. Пострадал и хорватский клуб
Ференцварош киданули на деньги. Пострадал и хорватский клуб
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Бокс | 18.09.2025, 00:50
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем