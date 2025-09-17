В Буковине показали подготовку к кубковому матчу с Карпатами

18 сентября в 15:30 «Буковина» в матче 1/16 Кубка Украины будет принимать в Черновцах львовские «Карпаты».

Представитель Первой лиги серьезно готовится к поединку и готов дать бой клубу по УПЛ.

«Буковина» после шести туров в Первой лиге занимает второе место в чемпионате. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Подопечные Сергея Шищенко демонстрируют приличную результативность – в среднем 2 мяча за игру.

«Карпаты» под руководством Владислава Лупашко пока без побед в УПЛ: у львовян 4 ничьи и одно поражение.

В Черновцах «Буковина» настроена пройти «Карпаты».