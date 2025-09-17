Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые в истории Украины 2 клуба сразу достигли отметки в 1000 игр в лиге
Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 22:31 |
214
0

Впервые в истории Украины 2 клуба сразу достигли отметки в 1000 игр в лиге

«Динамо» и «Шахтер» стали этими командами

17 сентября 2025, 22:31 |
214
0
Впервые в истории Украины 2 клуба сразу достигли отметки в 1000 игр в лиге
ФК Шахтер

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» стали первыми клубами в истории украинского футбола, которые одновременно достигли отметки в 1000 матчей в чемпионате.

13 сентября состоялись поединки 5-го тура УПЛ, где «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью против команд «Оболонь» и «Металлист 1925» – 1:1 и 2:2 соответственно.

Для обоих клубов эти матчи стали 1000-ми в чемпионате Украины. Киевский клуб на два часа раньше достиг рубежа, чем «горняки».

Статистика Динамо в чемпионате Украины

  • 726 побед
  • 172 ничьи
  • 101 поражение
  • Разница голов: 2152–670

Статистика Шахтера в чемпионате Украины

  • 698 побед
  • 176 ничьих
  • 126 поражений
  • Разница голов: 2141–739

Сейчас «Динамо» (13 очков) лидирует в турнирной таблице УПЛ, тогда как «Шахтер» (11 очков) оказался на третьей позиции.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелом матче в Кубке, игре новичков и травме украинца
Стала известна причина, по которой Дуглас Коста может оказаться за решеткой
Экс-игрок Шахтера остался без клуба из-за проблем с законом
Динамо Киев рекорд чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Футбол | 17 сентября 2025, 17:55 9
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами

Готовы отдать 15 тысяч гривен?

Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика
Футбол | 17 сентября 2025, 22:37 0
Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика
Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика

Генеральный директор донецкого «Шахтера» опроверг эту информацию

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17.09.2025, 04:19
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
15.09.2025, 21:24 2
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем