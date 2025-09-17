Впервые в истории Украины 2 клуба сразу достигли отметки в 1000 игр в лиге

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» стали первыми клубами в истории украинского футбола, которые одновременно достигли отметки в 1000 матчей в чемпионате.

13 сентября состоялись поединки 5-го тура УПЛ, где «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью против команд «Оболонь» и «Металлист 1925» – 1:1 и 2:2 соответственно.

Для обоих клубов эти матчи стали 1000-ми в чемпионате Украины. Киевский клуб на два часа раньше достиг рубежа, чем «горняки».

Статистика Динамо в чемпионате Украины

726 побед

172 ничьи

101 поражение

Разница голов: 2152–670

Статистика Шахтера в чемпионате Украины

698 побед

176 ничьих

126 поражений

Разница голов: 2141–739

Сейчас «Динамо» (13 очков) лидирует в турнирной таблице УПЛ, тогда как «Шахтер» (11 очков) оказался на третьей позиции.