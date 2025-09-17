Впервые в истории Украины 2 клуба сразу достигли отметки в 1000 игр в лиге
«Динамо» и «Шахтер» стали этими командами
Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» стали первыми клубами в истории украинского футбола, которые одновременно достигли отметки в 1000 матчей в чемпионате.
13 сентября состоялись поединки 5-го тура УПЛ, где «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью против команд «Оболонь» и «Металлист 1925» – 1:1 и 2:2 соответственно.
Для обоих клубов эти матчи стали 1000-ми в чемпионате Украины. Киевский клуб на два часа раньше достиг рубежа, чем «горняки».
Статистика Динамо в чемпионате Украины
- 726 побед
- 172 ничьи
- 101 поражение
- Разница голов: 2152–670
Статистика Шахтера в чемпионате Украины
- 698 побед
- 176 ничьих
- 126 поражений
- Разница голов: 2141–739
Сейчас «Динамо» (13 очков) лидирует в турнирной таблице УПЛ, тогда как «Шахтер» (11 очков) оказался на третьей позиции.
