Лига чемпионов17 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:46
293
0
ПСЖ – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов
В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Украинский футболист парижан Илья Забарный заявлен в запасе.
Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.
ПСЖ – Аталанта – 2:0 (обновляется)
Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39.
