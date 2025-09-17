Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:46
293
0

ПСЖ – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов

17 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:46
293
0
ПСЖ – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Украинский футболист парижан Илья Забарный заявлен в запасе.

Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.

ПСЖ – Аталанта – 2:0 (обновляется)
Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39.

Трансляция матча

По теме:
ВИДЕО. Полное доминирование. Хвича забил второй гол в матче ПСЖ – Аталанта
Аякс – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Автогол: как Бавария вышла вперед в матче Лиги чемпионов с Челси
Аталанта ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 17:59 1
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Виктория прошла в следующий раунд

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17 сентября 2025, 08:19 15
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года

Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17.09.2025, 08:43
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
ВИДЕО. Шоу на Альянц Арене: Бавария и Челси обменялись голами за 3 минуты
Футбол | 17.09.2025, 22:35
ВИДЕО. Шоу на Альянц Арене: Бавария и Челси обменялись голами за 3 минуты
ВИДЕО. Шоу на Альянц Арене: Бавария и Челси обменялись голами за 3 минуты
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 12
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 1
Бокс
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 15
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем