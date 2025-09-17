ПСЖ – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «ПСЖ» и «Аталантой».

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Украинский футболист парижан Илья Забарный заявлен в запасе.

Лига чемпионов. Основной этап 1-й тур, 17 сентября.

ПСЖ – Аталанта – 2:0 (обновляется)

Голы: Маркиньос, 3, Хвича, 39.

Трансляция матча