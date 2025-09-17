Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы команд матча Лиги чемпионов Славия – Буде-Глимт
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 18:47 | Обновлено 17 сентября 2025, 18:54
69
0

Стали известны составы команд матча Лиги чемпионов Славия – Буде-Глимт

Начался основной раунд Лиги чемпионов 2025/26

17 сентября 2025, 18:47 | Обновлено 17 сентября 2025, 18:54
69
0
Стали известны составы команд матча Лиги чемпионов Славия – Буде-Глимт
Эден Арена

17 сентября в 19:45 в Праге чешская «Славия» принимает норвежский «Буде-Глимт».

Игра состоится на стадионе «Эден Арена» в столице Чехии

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, будет составлена ​​единая таблица на 36 клубов.

В прошлом сезоне «Буде-Глимт» остановился на полуфинальной стадии Лиги Европы, а вот «Славия» выступала в том же турнире, но не преодолела групповой этап.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

«Славия»: Станек, Голеш, Зима, Мбоджи, Доудера, Садилек, Провод, Зафейрис, Дорли, Кушей, Хори

«Буде-Глимт»: хайкин, Шеволд, Бйортуфт, Гундерсен, Алесами, Эвьен, Берг, Аукленн, Йоргенсен, Гег, Гауге

По теме:
Славия Прага – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Давид Луис выйдет в старте Пафоса на матч Лиги чемпионов против Олимпиакоса
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Славия Прага – Буде-Глимт
Буде-Глимт Славия Прага Лига чемпионов стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 0
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 9
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба

Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 18:33
Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 33
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 6
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
15.09.2025, 21:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем