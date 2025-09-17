Стали известны составы команд матча Лиги чемпионов Славия – Буде-Глимт
Начался основной раунд Лиги чемпионов 2025/26
17 сентября в 19:45 в Праге чешская «Славия» принимает норвежский «Буде-Глимт».
Игра состоится на стадионе «Эден Арена» в столице Чехии
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, будет составлена единая таблица на 36 клубов.
В прошлом сезоне «Буде-Глимт» остановился на полуфинальной стадии Лиги Европы, а вот «Славия» выступала в том же турнире, но не преодолела групповой этап.
Главные тренеры определились с основными составами команд.
«Славия»: Станек, Голеш, Зима, Мбоджи, Доудера, Садилек, Провод, Зафейрис, Дорли, Кушей, Хори
«Буде-Глимт»: хайкин, Шеволд, Бйортуфт, Гундерсен, Алесами, Эвьен, Берг, Аукленн, Йоргенсен, Гег, Гауге
