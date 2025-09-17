Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 сентября 2025, 15:50
Полесье Ставки – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)

17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины

Полесье Ставки – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер

17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча является Дмитрий Евтухов из Днепра.

Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября
Полесье Ставки – Шахтер – 0:0

Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Ставки видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua





