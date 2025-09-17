Кубок Украины17 сентября 2025, 15:50 |
Полесье Ставки – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины
17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча является Дмитрий Евтухов из Днепра.
Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября
Полесье Ставки – Шахтер – 0:0
