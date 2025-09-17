Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
17 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:33
146
0

Металлист – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины

17 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:33
146
0
Металлист – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК ЛНЗ

17 сентября в 13:00 начался матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились клуб Первой лиги «Металлист» и ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.

В предыдущем раунде «Металлист» обыграл клуб «Маяк» Сарны (2:0), тогда как ЛНЗ с трудом разобрался с «Пробоем» Городенка (1:0).

Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября

«Металлист» – ЛНЗ – 0:1 (обновляется)

Голы: Танковский, 22

Видеотрансляция матча:

По теме:
ВИДЕО. Ошибка в защите. ЛНЗ открыл счет в матче с Металлистом
Кубок Украины. Левый Берег – Виктория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чернигов – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины по футболу Металлист Харьков ЛНЗ Черкассы стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 12:02 12
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 31
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 12:48
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 2
MMA
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем