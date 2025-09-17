Металлист – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 сентября в 13:00 начался матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились клуб Первой лиги «Металлист» и ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.

В предыдущем раунде «Металлист» обыграл клуб «Маяк» Сарны (2:0), тогда как ЛНЗ с трудом разобрался с «Пробоем» Городенка (1:0).

Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября

«Металлист» – ЛНЗ – 0:1 (обновляется)

Голы: Танковский, 22

Видеотрансляция матча: