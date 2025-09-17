Кубок Украины17 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:33
146
0
Металлист – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины
17 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:33
146
0
17 сентября в 13:00 начался матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились клуб Первой лиги «Металлист» и ЛНЗ из Украинской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.
В предыдущем раунде «Металлист» обыграл клуб «Маяк» Сарны (2:0), тогда как ЛНЗ с трудом разобрался с «Пробоем» Городенка (1:0).
Кубок Украины. 1/16 финала, 17 сентября
«Металлист» – ЛНЗ – 0:1 (обновляется)
Голы: Танковский, 22
Видеотрансляция матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2025, 12:02 12
Поединок состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 31
Артур Рудько вляпался в скандал
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Футбол | 17.09.2025, 12:48
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 05:13
16.09.2025, 00:17 3
16.09.2025, 07:34 11
15.09.2025, 23:04 2
16.09.2025, 08:28 5
15.09.2025, 15:25 12
15.09.2025, 23:31 1
15.09.2025, 22:18