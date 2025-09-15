У Фонскеки проблемы. Лион потерял победу в компенсированное арбитром время
Во французской Лиге 1 сыграли матчи 4-го тура
14 сентября в чемпионате Франции были сыграны матчи четвертого тура.
«Лилль» одержал победу над «Тулузой – 2:1.«Тулуза» открыла счет во втором тайме, но «Лилль» спас игру на последних минутах – сначала Бенталеб реализовал пенальти, а уже на 90+8 Мбаппе забил победный мяч.
В матче «Брест» – «Париж» гости быстро забили дважды, создав комфортное преимущество. «Брест» после перерыва сократил отставание с пенальти, но сравнять счет не смог.
«Мец» упустил победу в игре с «Анже». Хозяева поля на старте матча повели в счете, но на 90-й минуте пропустили с пенальти.
«Страсбург», благодаря пенальти, выиграл матч с «Гавром», а «Ренн» дожал «Лион».
Чемпионат Франции 4-й тур
Лилль – Тулуза – 2:1
Голы: Бенталеп, 90, (пенальти), Мбаппе, 90+8, Магри, 50
Брест – Париж – 1:2
Голы: Кастильо, 52 (пенальти), – Гюббельс, 14, Маркетти, 34
Мец – Анже – 1:1
Голы: Гбамен, 14 – Абделли, 90 (пенальти)
Страсбург – Гавр – 1:0
Гол: Паничелли, 90+1 (пенальти)
Ренн – Лион – 3:1
Голы: Руо, 80, Дескам, 90+3 (автогол), 90+5 Мэйте, 90+5, – Толиссо, 14
