Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У Фонскеки проблемы. Лион потерял победу в компенсированное арбитром время
Чемпионат Франции
Страсбург
14.09.2025 18:15 – FT 1 : 0
Гавр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 сентября 2025, 02:15 | Обновлено 15 сентября 2025, 02:16
У Фонскеки проблемы. Лион потерял победу в компенсированное арбитром время

Во французской Лиге 1 сыграли матчи 4-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в чемпионате Франции были сыграны матчи четвертого тура.

«Лилль» одержал победу над «Тулузой – 2:1.«Тулуза» открыла счет во втором тайме, но «Лилль» спас игру на последних минутах – сначала Бенталеб реализовал пенальти, а уже на 90+8 Мбаппе забил победный мяч.

В матче «Брест» – «Париж» гости быстро забили дважды, создав комфортное преимущество. «Брест» после перерыва сократил отставание с пенальти, но сравнять счет не смог.

«Мец» упустил победу в игре с «Анже». Хозяева поля на старте матча повели в счете, но на 90-й минуте пропустили с пенальти.

«Страсбург», благодаря пенальти, выиграл матч с «Гавром», а «Ренн» дожал «Лион».

Чемпионат Франции 4-й тур

Лилль – Тулуза – 2:1

Голы: Бенталеп, 90, (пенальти), Мбаппе, 90+8, Магри, 50

Брест – Париж – 1:2

Голы: Кастильо, 52 (пенальти), – Гюббельс, 14, Маркетти, 34

Мец – Анже – 1:1

Голы: Гбамен, 14 – Абделли, 90 (пенальти)

Страсбург – Гавр – 1:0

Гол: Паничелли, 90+1 (пенальти)

Ренн – Лион – 3:1

Голы: Руо, 80, Дескам, 90+3 (автогол), 90+5 Мэйте, 90+5, – Толиссо, 14

Александр Сильченко
