Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)
Англия
14 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:17
289
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор центрального матча 4-го тура АПЛ

14 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:17
289
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля на арене Этихад вышли вперед. На 18-й минуте матча гол забил Фил Фоден.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Фил Фоден, 18 мин

По теме:
ПСЖ – Ланс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед
ВИДЕО. Счет равный. Фабиано забил в ворота Полтавы
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден видео голов и обзор Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13 сентября 2025, 19:54 19
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб

Тренер прокомментировал киевское дерби

4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14 сентября 2025, 11:37 25
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси

Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Футбол | 14.09.2025, 12:36
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Александр ФИЛИППОВ: «Мы сегодня были одним целым, потому и победили»
Футбол | 14.09.2025, 19:04
Александр ФИЛИППОВ: «Мы сегодня были одним целым, потому и победили»
Александр ФИЛИППОВ: «Мы сегодня были одним целым, потому и победили»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 7
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем