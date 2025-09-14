ПСЖ – Ланс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 сентября проходит матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут.

Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

ПСЖ – Ланс – 2:0 (матч продолжается)

Гол: Баркола, 15, 51

ГОЛ! 1:0 Барколя, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Баркола, 51 мин.