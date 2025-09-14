Франция14 сентября 2025, 19:53 |
ПСЖ – Ланс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги 1 2025/26
14 сентября 2025, 19:53 |
14 сентября проходит матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут.
Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября
ПСЖ – Ланс – 2:0 (матч продолжается)
Гол: Баркола, 15, 51
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Барколя, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Баркола, 51 мин.
