Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
ПСЖ – Ланс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги 1 2025/26

ПСЖ – Ланс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября проходит матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут.

Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

ПСЖ – Ланс – 2:0 (матч продолжается)

Гол: Баркола, 15, 51

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Барколя, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Баркола, 51 мин.

Даниил Агарков
