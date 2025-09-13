Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 18:48 | Обновлено 13 сентября 2025, 18:53
Металлист 1925 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2025/26

ФК Шахтер

13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 5-й тур, 13 сентября

Металлист 1925 – Шахтер – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Бондаренко, 21 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Бондаренко, 21 мин. (пен.)

Металлист 1925 Шахтер Донецк Металлист 1925 - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Бондаренко пенальти
