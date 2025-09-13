Металлист 1925 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.

Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

УПЛ 2025/26. 5-й тур, 13 сентября

Металлист 1925 – Шахтер – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Бондаренко, 21 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Бондаренко, 21 мин. (пен.)