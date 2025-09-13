Металлист 1925 – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2025/26
13 сентября проходит матч пятого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер Донецк.
Коллективы играют на Центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
УПЛ 2025/26. 5-й тур, 13 сентября
Металлист 1925 – Шахтер – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Бондаренко, 21 (пен.)
ГОЛ! 0:1 Бондаренко, 21 мин. (пен.)
🎯 Точний удар Артема Бондаренка в кут ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 13, 2025
🧡 «Шахтар» попереду в Житомирі – 1:0 👏#Shakhtar #Металіст1925Шахтар pic.twitter.com/l4MjLqU7XV
Артем Бондаренко реализовал 11-метровый на 21-й минуте матча 5-го тура УПЛ