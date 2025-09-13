Оболонь – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичными командами «Оболонь» и «Динамо».

Матч играют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Игроки «Динамо» с первых минут превосходили соперника, но открыли счет на 25-й минуте.

Буяльский выполнил передачу на Караваева, который проскочил Шевченко, и с острого угла отправил мяч в девятку.

УПЛ. 5-й тур. 13 сентября

Оболонь Киев – Динамо Киев – 0:1 (1 тайм)

Голы: Караваев, 25

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар