Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 13 сентября 2025, 16:18
625
0

Оболонь – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 5-го тура УПЛ

Оболонь – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колаж Sport.ua

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичными командами «Оболонь» и «Динамо».

Матч играют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Игроки «Динамо» с первых минут превосходили соперника, но открыли счет на 25-й минуте.

Буяльский выполнил передачу на Караваева, который проскочил Шевченко, и с острого угла отправил мяч в девятку.

УПЛ. 5-й тур. 13 сентября

Оболонь Киев – Динамо Киев – 0:1 (1 тайм)

Голы: Караваев, 25

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Дубко, Ломницкий, Семенов, Ильин, Кулаковский, Чех, Черненко, Суханов, Нестеренко

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Яцик, Бражко, Ярмоленко, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Биловар

Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
