Кубок Дэвиса13 сентября 2025, 15:12
82
0
Кубок Дэвиса. Второй день определит финалистов. Германия уже решила задачу
В 7 парах будут определены победители, который присоединятся к Италии
12–14 сентября проходят матчи 2-го раунда квалификации Кубка Дэвиса 2025.
В 7 парах будут определены победители, которые присоединятся к Италии в финале восьми (18–23 сентября в Болонье).
Сборная Германии уже решила задачу выхода в финал, разгромив Японию в Токио (4:0).
Состав сборной Германии: Ян-Леннард Штруфф, Янник Ханфманн, Кевин Кравиц, Тим Пютц, Джастин Энгель.
Ниде приведены результаты первого дня и текущая ситуация в матчах.
Кубок Дэвиса 2025. Квалификация
Результаты матчей по командам
