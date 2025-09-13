Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух Львов – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 12:55 |
169
0

Поединок пятого тура Премьер-лиги начался 13 сентября в 13:00 по киевскому времени

ФК Эпицентр

В субботу, 13 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Команды играют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал три балла после четырех туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Эпицентр» разместился на 16-й позиции – в активе клуба ноль пунктов.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 13 сентября

Рух Львов Эпицентр 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
