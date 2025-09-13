Рух Львов – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 13 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Команды играют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

«Рух» набрал три балла после четырех туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Эпицентр» разместился на 16-й позиции – в активе клуба ноль пунктов.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 13 сентября

Рух Львов – Эпицентр – 0:0 (обновляется)

Видео голов: