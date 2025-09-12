Дуль Бергвейна и удаление вратаря. Аль-Иттихад победил в матче с 6 голами

12 сентября состоялся матч второго тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Иттихад» и «Аль-Фатех». В невероятной перестрелке хозяева одолели соперника со счетом 4:2.

В первом тайме «Аль-Иттихад» отправил в ворота оппонента три гола, два из которых на свой счет записал нидерландский нападающий Стивен Бергвейн. Гости ответили забитым мячом Варгаса и удалением марокканца Батны.

Во второй половине игры хозяева также заработали красную карточку – «отметился» сербский голкипер Предраг Райкович. На 69-й минуте Бендебка сократил отставание в счете, однако в конце поединка «Аль-Иттихад» установил окончательный счет – 4:2.

В других матчах тура «Аль-Иттифак» и «Аль-Ахли» не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 0:0. «Аль-Шабаб» с минимальным счетом одолел «Аль-Хазем» – единственный гол на свой счет записал бельгиец Карраско.

Чемпионат Саудовской Аравии, 2-й тур. 12 сентября

Аль-Шабаб – Аль-Хазем – 1:0

Гол: Карраско, 64

Удаление: Накхли, 32 (Аль-Хазем)

Аль-Иттифак – Аль-Ахли – 0:0

Аль-Иттихад – Аль-Фатех – 4:2

Голы: Ауар, 22, Бергвейн, 35, 39, Аль-Шанкити, 90+1 – Варгас, 33, Бендебка, 69 (пен)

Удаление: Райкович, 59 – Батна, 45+1