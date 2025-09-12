Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Санта-Клара. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Португалия
12 сентября 2025, 22:32 | Обновлено 12 сентября 2025, 22:37
Бенфика – Санта-Клара. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Португалии

Бенфика – Санта-Клара. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

12 сентября в 22:15 проходит матч 4-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика принимает Санта-Клару на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У «Бенфики» голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основе, а полузащитник Георгий Судаков заявлен в резерве.

Бенфика – Санта-Клара. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Сборная Турции уверенно выиграла Грецию. Видеообзор матча
Лехия с тремя украинцами обыграла Катовице в чемпионате Польши
Трубин в основе, Судаков в запасе. Бенфика озвучила состав на матч лиги
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Санта-Клара видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
