Португалия12 сентября 2025, 22:32 | Обновлено 12 сентября 2025, 22:37
134
0
Бенфика – Санта-Клара. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Португалии
12 сентября 2025, 22:32 | Обновлено 12 сентября 2025, 22:37
134
0
12 сентября в 22:15 проходит матч 4-го тура чемпионата Португалии.
Бенфика принимает Санта-Клару на стадионе Да Луж в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У «Бенфики» голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основе, а полузащитник Георгий Судаков заявлен в резерве.
Бенфика – Санта-Клара. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2025, 22:34 0
Дмитрий Бабелюк считает, что английский клуб ошибся в ситуации с защитником сборной Украины
Бокс | 12 сентября 2025, 00:21 0
Сергей Лапин поблагодарил организацию за отсрочку
Футбол | 12.09.2025, 20:47
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Комментарии 0
Популярные новости
10.09.2025, 23:06 1
10.09.2025, 23:59 5
12.09.2025, 07:42 74
11.09.2025, 07:07 8
12.09.2025, 04:45 3
10.09.2025, 23:42 2
11.09.2025, 08:30 28
12.09.2025, 03:30 8