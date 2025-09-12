Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?
Португалия
12 сентября 2025, 21:22 |
Судаков и Трубин могут остаться без главного тренера. При чем тут Клопп?

Один из кандидатов на должность президента клуба намерен уволить нынешнего наставника Бруну Лаже

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

25 октября состоятся выборы президента «Бенфики», по итогам которых будет сформирован новый курс лиссабонской команды. Об этом сообщает издание Sport Bible.

На данный момент на эту должность претендуют три функционера – Криштовау Карвалью, Жоау Норонья Лопеш и Жоау Диогу Мантейгаш. Первый из них готов избавиться от нынешнего главного тренера Бруну Лаже.

Криштовау считает «орлов» легендарным клубом в Европе и намерен пригласить в команду именитого тренера. Он заявил, что если победит на выборах, то сразу уволит нынешнего наставника Бруну Лаже и пригласит на эту должность немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Его конкурент – Жоау Лопеш – намерен сделать ставку на подписание известных игроков, которые играют в европейских грандах. В первую очередь Норонья планирует оформить трансфер полузащитника английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Третий кандидат Мантейгаш уверен, что никакие игроки и тренеры не смогут изменить вектор «Бенфики», пока не изменятся ценности внутри команды.

В составе лиссабонского клуба выступают два футболиста сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Бруну Лаже Анатолий Трубин Георгий Судаков отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Sport Bible
