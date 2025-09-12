Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакию чемпионом Европы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Европы
12 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 12 сентября 2025, 19:56
Команда получила признание после турнира, который состоялся в 1976 году

Getty Images/Global Images Ukraine.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально признал мужскую сборную Словакии по футболу победителем чемпионата Европы, который состоялся в 1976 году.

На том турнире команда Чехословакии в финальном поединке одолела команду ФРГ в серии пенальти (2:2, 5:3). В 1993 году страна разделилась на Чехию и Словакию, а УЕФА признал триумфатором Евро-1976 только чехов.

После многолетних обсуждений и апелляций, высший орган европейского футбола решил присудить Словакии победу в турнире, который прошел почти 50 лет назад.

Евро-1976 стал пятым чемпионатом Европы, в котором приняли участие 32 национальные команды, разделенные на восемь квалификационных групп в период с 1974 по 1976 год.

Финальный турнир проходил в Югославии с 16 по 20 июня – в четверку сильнейших пробились ФРГ, Нидерланды, Югославия и Чехословакия. Последняя и стала победителем.

сборная Словакии по футболу сборная Чехии по футболу УЕФА чемпионат Европы по футболу
Николай Титюк Источник: Sport Bible
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Ну тоді Україна - чемпіон Європи 1960 року
Ответить
+8
murzziik
Маячня. Це зовсім інша країна. Так як і СРСР. Тоді чемпіоном Європи 1960 року доведеться визнати Киргизстан. 
Ответить
+3
