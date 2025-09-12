Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакию чемпионом Европы
Команда получила признание после турнира, который состоялся в 1976 году
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально признал мужскую сборную Словакии по футболу победителем чемпионата Европы, который состоялся в 1976 году.
На том турнире команда Чехословакии в финальном поединке одолела команду ФРГ в серии пенальти (2:2, 5:3). В 1993 году страна разделилась на Чехию и Словакию, а УЕФА признал триумфатором Евро-1976 только чехов.
После многолетних обсуждений и апелляций, высший орган европейского футбола решил присудить Словакии победу в турнире, который прошел почти 50 лет назад.
Евро-1976 стал пятым чемпионатом Европы, в котором приняли участие 32 национальные команды, разделенные на восемь квалификационных групп в период с 1974 по 1976 год.
Финальный турнир проходил в Югославии с 16 по 20 июня – в четверку сильнейших пробились ФРГ, Нидерланды, Югославия и Чехословакия. Последняя и стала победителем.
No, non è uno scherzo: la Slovacchia è ufficialmente campione d'Europa 🏆🇸🇰#cronachedispogliatoio— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 11, 2025
(1/7) pic.twitter.com/AfRLt1nmae
