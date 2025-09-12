Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
12 сентября 2025, 20:47
УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации

Представитель УАФ сообщил о необходимых проверках поединков чемпионата и Кубка Украины

УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации
Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала обвинения в организации подозрительных и договорных матчей в чемпионате и Кубке:

Ранее журналист Игорь Бурбас обратился в УАФ из-за подозрений на аномальные ставки в некоторых поединках: 1-й тур УПЛ «Рух» – «Полтава», матч Кубка Украины «Металлист 1925» – «Оболонь», 4-й тур УПЛ «Полтава» – «Заря», 4-й тур Первой лиги «Левый Берег» – «Прикарпатье».

«Комитет по этике и честной игре УАФ провел все необходимые проверки матчей в штатном режиме, так как это происходит после каждого тура.

Указанные поединки также были на проверке, так как в некоторых из них были зафиксированные высокие ставки, но они связаны с не полностью корректными котировками букмекеров перед игрой.

По этим матчам были сделаны дополнительные запросы в компетентные официальные организации, в том числе UEFA Integrity, однако никаких проблем с этими встречами никем не было обнаружено», – сообщили в УАФ.

Игорь Бурбас договорные матчи
Николай Титюк Источник: Трибуна
ALFred
Яка ж гнида цей Бурбас, дайте йому піздюліну хтось, це кадр вже геть кукую поїхав. Таке вже пише пздц якийсь
MrStepanovM .
знову тхне бурбасятиною
+9
Pavel_i_C0
Таке враження, що цьому проданєтскаму Бурбасу вже немає чого втрачати і вій йде у ва-банк)
На ураїнському сайті продовжується дискредидація футболу України.
І не важливо о УАФ, гравці,які "ніби то отруїлись", чи мудрик і шевченко 
Позорище
serhiy1
І знову бурбасятино вилізло ,напевно на ставках влетіло !
Тільки люди, далекі від українського футболу, можуть думати,що в УПЛ та інших лігах відсутні договірні матчі. Знаю багатьох гравців і тренерів, які систематично грають ,за відповідні гроші, в договірні ігрі, а також ставлять ставки в конторах на свої зустрічі. І мають на цьому велики, як для пресічних українців, гроші. Так що Бурбас знає, про що він говорить. Це - секрет полішинеля.... Ще при павелці, його заступник, чоловік без диплому про вищу освіту - костюченко, якраз і кришував це питанняв УАФ, частину грошей від договірних матчів шло через нього в общак УАФ ... Про це знали навіть коти Леоненка.
