УАФ обвинили в организации договорных матчей. Есть ответ ассоциации

Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала обвинения в организации подозрительных и договорных матчей в чемпионате и Кубке:

Ранее журналист Игорь Бурбас обратился в УАФ из-за подозрений на аномальные ставки в некоторых поединках: 1-й тур УПЛ «Рух» – «Полтава», матч Кубка Украины «Металлист 1925» – «Оболонь», 4-й тур УПЛ «Полтава» – «Заря», 4-й тур Первой лиги «Левый Берег» – «Прикарпатье».

«Комитет по этике и честной игре УАФ провел все необходимые проверки матчей в штатном режиме, так как это происходит после каждого тура.

Указанные поединки также были на проверке, так как в некоторых из них были зафиксированные высокие ставки, но они связаны с не полностью корректными котировками букмекеров перед игрой.

По этим матчам были сделаны дополнительные запросы в компетентные официальные организации, в том числе UEFA Integrity, однако никаких проблем с этими встречами никем не было обнаружено», – сообщили в УАФ.