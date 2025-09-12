Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 18:19 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:20
Верес – Кудровка. Видео голов и обзор (обновляется)

12 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Украины

НК Верес

12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Матч чемпионата Украины проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

Перед матчем «Кудровка» имела семь очков (девятое место), а «Верес» – лишь три пункта (13-е место).

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 12 сентября

«Верес» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)

Гол: Бойко, 7

ГОЛ! Бойко, 1:0, 7 мин.

