Верес – Кудровка. Видео голов и обзор (обновляется)

12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Матч чемпионата Украины проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.

Перед матчем «Кудровка» имела семь очков (девятое место), а «Верес» – лишь три пункта (13-е место).

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 12 сентября

«Верес» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)

Гол: Бойко, 7

