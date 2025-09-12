Украина. Премьер лига12 сентября 2025, 18:19 | Обновлено 12 сентября 2025, 18:20
Верес – Кудровка. Видео голов и обзор (обновляется)
12 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Украины
12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».
Матч чемпионата Украины проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Главный арбитр – Александр Шандор из Львова.
Перед матчем «Кудровка» имела семь очков (девятое место), а «Верес» – лишь три пункта (13-е место).
Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 12 сентября
«Верес» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)
Гол: Бойко, 7
ГОЛ! Бойко, 1:0, 7 мин.
