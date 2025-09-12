Украинский легионер перебрался в клуб, который 8 раз выигрывал чемпионат

Защитник сборной Украины U-19 Даниил Малов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве с 18-летним футболистом объявила словенская «Олимпия» Любляна.

«С сегодняшнего дня Даниил Малов снова стал игроком «Олимпии»!

Украинский левый защитник возвращается в состав «Драконов» из «Домжале», где, несмотря на молодость, дважды сыграл в элитном дивизионе. Футболист, родившийся в 2007 году, доказал свой неоспоримый уровень, недавно зарекомендовав себя как основной представитель Украины в сборной U-19, где конкуренция на всех игровых позициях чрезвычайно высока.

Он – левоногий игрок, который лучше всего подходит для позиции левого фланга. Даниил отличается исключительной скоростью и отличной техникой. Его считают трудолюбивым парнем с профессиональным подходом к делу. Его переход связан с основной командой, но в то же время есть вероятность, что он сможет при необходимости помочь и молодежной команде своей энергией и знаниями.

Даниил, добро пожаловать!» – сообщила пресс-служба клуба.

Малов начинал свою карьеру в составе «Днепра», с августа 2022 года выступает в чемпионате Словении, где играл за «Нафту», «Олимпию» и «Домжале». Защитник вернулся в словенский клуб, в котором уже выступал с февраля 2023 по 2024 год. В составе сборной Украины U-19 провел три игры.