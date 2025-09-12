Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский легионер перебрался в клуб, который 8 раз выигрывал чемпионат
Другие новости
12 сентября 2025, 03:53 |
206
0

Украинский легионер перебрался в клуб, который 8 раз выигрывал чемпионат

Даниил Малов договорился о сотрудничестве со словенским ФК «Олимпия» Любляна

12 сентября 2025, 03:53 |
206
0
Украинский легионер перебрался в клуб, который 8 раз выигрывал чемпионат
ФК «Олимпия» Любляна. Даниил Малов

Защитник сборной Украины U-19 Даниил Малов определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве с 18-летним футболистом объявила словенская «Олимпия» Любляна.

«С сегодняшнего дня Даниил Малов снова стал игроком «Олимпии»!

Украинский левый защитник возвращается в состав «Драконов» из «Домжале», где, несмотря на молодость, дважды сыграл в элитном дивизионе. Футболист, родившийся в 2007 году, доказал свой неоспоримый уровень, недавно зарекомендовав себя как основной представитель Украины в сборной U-19, где конкуренция на всех игровых позициях чрезвычайно высока.

Он – левоногий игрок, который лучше всего подходит для позиции левого фланга. Даниил отличается исключительной скоростью и отличной техникой. Его считают трудолюбивым парнем с профессиональным подходом к делу. Его переход связан с основной командой, но в то же время есть вероятность, что он сможет при необходимости помочь и молодежной команде своей энергией и знаниями.

Даниил, добро пожаловать!» – сообщила пресс-служба клуба.

Малов начинал свою карьеру в составе «Днепра», с августа 2022 года выступает в чемпионате Словении, где играл за «Нафту», «Олимпию» и «Домжале». Защитник вернулся в словенский клуб, в котором уже выступал с февраля 2023 по 2024 год. В составе сборной Украины U-19 провел три игры.

По теме:
Ливерпуль отказался продавать игрока, поэтому Реал заберет его бесплатно
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Трабзонспор раскритиковали из-за провального трансфера украинского игрока
чемпионат Словении по футболу Олимпия Любляна трансферы
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 11:26 11
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Футбол | 11 сентября 2025, 07:36 16
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку

Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько

Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Футбол | 12.09.2025, 04:38
Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Лунину и Куртуа приготовиться. У Реала большие планы на вратаря
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11.09.2025, 11:45
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 11.09.2025, 23:23
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
«Огромные деньги». Магучих предлагали сменить гражданство, названа страна
«Огромные деньги». Магучих предлагали сменить гражданство, названа страна
10.09.2025, 00:45 2
Другие виды
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем