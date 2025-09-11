Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 18:40
Холанд поразил безумной результативностью во время паузы в матче сборных

Норвежец улучшил свою статистику в составе национальной команды

Холанд поразил безумной результативностью во время паузы в матче сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

За период сентябрьской международной паузы на матчи сборных норвежский форвард Эрлинг Холанд в двух матчах отметился 8 результативными действиями (6 голов, 2 ассиста).

В товарищеском матче против сборной Финляндии (1:0) Эрлинг забил гол. В игре 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Холанд «поиздевался» над национальной командой Молдовы (1:11), оформил пента-трик и отдал 2 ассиста.

Сейчас норвежец имеет 48 голов и 6 результативных передач в 45 поединках за национальную команду. Эрлинг занимает 87-ю позицию в списке лучших голеадоров на международном уровне.

Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика пента-трик сборная Финляндии по футболу сборная Молдовы по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
