Холанд поразил безумной результативностью во время паузы в матче сборных

За период сентябрьской международной паузы на матчи сборных норвежский форвард Эрлинг Холанд в двух матчах отметился 8 результативными действиями (6 голов, 2 ассиста).

В товарищеском матче против сборной Финляндии (1:0) Эрлинг забил гол. В игре 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Холанд «поиздевался» над национальной командой Молдовы (1:11), оформил пента-трик и отдал 2 ассиста.

Сейчас норвежец имеет 48 голов и 6 результативных передач в 45 поединках за национальную команду. Эрлинг занимает 87-ю позицию в списке лучших голеадоров на международном уровне.