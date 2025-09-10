ВИДЕО. «Только в концовке начали атаковать». Трубин оценил игру в Баку

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился своими впечатлениями после поединка 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 против Азербайджана.

Подопечные Сергея Реброва сыграли в Баку вничью (1:1). «Львом матча» болельщики сборной Украины признали вратаря Анатолия Трубина (35% голосов в соцсетях). После окончания поединка он прокомментировал игру:

«Мы очень расстроены и разочарованы. Если мы хотим чего-то достичь, нужно выигрывать у таких соперников. Неважно, какое поле, – необходимо побеждать. Сегодня, возможно, не хватило агрессии с первых минут.

Только когда счет стал 1:1 в конце матча, мы начали атаковать, подавать, появились удары. Возможно, если бы это было с первых минут, у нас был бы другой результат. Плюс нужно лучше действовать в обороне: если бы не пропустили – выиграли бы.

Каждый должен задуматься индивидуально и приезжать в сборную с другим настроем. Если мы хотим играть на чемпионате мира, то нет никаких оправданий. Нужно выходить, бороться и побеждать. Если в следующей игре не победим, то о мировой первенстве можно забыть».