Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 00:02 |
Названа причина, почему Бущан сменил клуб. Григорий был в шоке

Это было решение владельца «Аль-Шабаба»

12 сентября 2025, 00:02 |
Названа причина, почему Бущан сменил клуб. Григорий был в шоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

По информации ТаТоТаке, владелец «Аль-Шабаба» лично решил отдать Бущана в аренду. Наставник клуба Иманоль Альгуасиль узнал об этом из интернета. Бущан тоже был шокирован таким поворотом в карьере, ведь узнал об этом в последний момент. Решение было принято после матча «Аль-Шабаба», который завершился поражением – 1:4.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.

трансферы Аль-Шабаб Георгий Бущан Полесье Житомир ТаТоТаке чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
