Футболиста гранда отказался продлевать контракт ради перехода в Реал

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний футболист уже несколько раз отказывал английскому клубу в продлении контракта ради перехода в мадридский гранд в статусе свободного агента летом 2026 года.

Также «Реал» интересуется центрбеком «Арсенала» Вильмом Салиба. Его «сливочные» также хотят подписать в качестве свободного, но соглашение француза с «канонирами» истекает летом 2027 года.

В прошедшем сезоне Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, когда Андрей Лунин вернется в состав «Реала» после травмы.