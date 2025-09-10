Футболиста гранда отказался продлевать контракт ради перехода в Реал
Ибраима Конате намерен присоединиться к испанскому клубу
Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 26-летний футболист уже несколько раз отказывал английскому клубу в продлении контракта ради перехода в мадридский гранд в статусе свободного агента летом 2026 года.
Также «Реал» интересуется центрбеком «Арсенала» Вильмом Салиба. Его «сливочные» также хотят подписать в качестве свободного, но соглашение француза с «канонирами» истекает летом 2027 года.
В прошедшем сезоне Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее стало известно, когда Андрей Лунин вернется в состав «Реала» после травмы.
