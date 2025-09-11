Реал выбрал двух звезд, подписанных в 2026 году

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате и аргентинским полузащитником итальянского «Комо» Нико Пасом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб выбрал этих двух футболистов в качестве приоритетных вариантов для усиления состава в 2026 году.

В сезоне 2024/25 Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В прошлой кампании на счету Нико Пас 35 поединков, 6 голов и 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ибраима Конате отказался продлевать контракт с «Ливерпулем».