Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал выбрал двух звезд, подписанных в 2026 году
Испания
11 сентября 2025, 23:41
Реал выбрал двух звезд, подписанных в 2026 году

Ибраима Конате и Нико Пасс могут стать игроками королевского клуба

Реал выбрал двух звезд, подписанных в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником английского «Ливерпуля» Ибраимой Конате и аргентинским полузащитником итальянского «Комо» Нико Пасом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб выбрал этих двух футболистов в качестве приоритетных вариантов для усиления состава в 2026 году.

В сезоне 2024/25 Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В прошлой кампании на счету Нико Пас 35 поединков, 6 голов и 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ибраима Конате отказался продлевать контракт с «Ливерпулем».

Ибраима Конате Нико Пас Реал Мадрид Ливерпуль Комо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
