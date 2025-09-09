Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром
В параллельном матч Австрия одолела Боснию и Герцеговину
Во вторник, 9 сентября, состоялось два матча квалификации чемпионата мира в группе H.
Оба матча стартовали в 21:45 по Киеву.
Румыния, возглавляемая Мирчей Луческу, сыграла вничью с Кипром.
Австрия в гостях одолела Боснию и Герцеговину.
Турнирная таблицы группы H:
Квалификация чемпионата мира. Группа H
Кипр – Румыния – 2:2
Голы: Лоизу, 29, Хараламбус, 76 – Дрегуш, 2, 16
Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2
Голы: Джеко, 50 – Забитцер, 49, Лаймер, 65
Удаление: Виммер, 90+4
