ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
09.09.2025 21:45 – FT 2 : 2
Румыния
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:41 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:45
44
0

Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром

В параллельном матч Австрия одолела Боснию и Герцеговину

44
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Во вторник, 9 сентября, состоялось два матча квалификации чемпионата мира в группе H.

Оба матча стартовали в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Румыния, возглавляемая Мирчей Луческу, сыграла вничью с Кипром.

Австрия в гостях одолела Боснию и Герцеговину.

Турнирная таблицы группы H:

Квалификация чемпионата мира. Группа H

Кипр – Румыния – 2:2

Голы: Лоизу, 29, Хараламбус, 76 – Дрегуш, 2, 16

Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2

Голы: Джеко, 50 – Забитцер, 49, Лаймер, 65

Удаление: Виммер, 90+4

Даниил Кирияка
