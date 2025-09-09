ФОТО. Игроки сборной Украины уже на прибыли на матч против Азербайджана
Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 9 сентября в 19:00 по Киеву
9 сентября сборная Украины проведет матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Азербайджана.
Коллективы сыграют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Игроки сине-желтых уже прибыли на арену. Пресс-служба УАФ поделилась соответствующими фото.
