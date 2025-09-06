Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18 на турнире в Хорватии
Товарищеские матчи
УКРАИНА U17
06.09.2025 18:00 – FT 2 : 2
Польша U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
06 сентября 2025, 20:03 | Обновлено 06 сентября 2025, 20:21
410
0

Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18 на турнире в Хорватии

Сине-желтая команда Александра Сытника имеет 1 очко после двух туров

06 сентября 2025, 20:03 | Обновлено 06 сентября 2025, 20:21
410
0
Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18 на турнире в Хорватии
УАФ

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

6 сентября в 18:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18 (2:2)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

В матче против поляков украинская команда дважды уступала в счете, и каждый раз сумела отыграться (2:2). Дубль оформил Кирилл Сердюк из Штутгарта.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2). Сине-желтая команда Александра Сытника имеет 1 очко после двух туров. Запланирован также матч против команды ОАЭ U-18 (9 сентября в 16:00).

Международный турнир

2-й тур, 6 сентября 2025 Хорватия

18:00. Украина U17 – Польша U18 – 2:2

Голы (у Украины U-17): Кирилл Сердюк, 48, 68

Календарь матчей

  • 1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2, Польша U18 – ОАЭ U18 – 4:0
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2, Катар U18 – ОАЭ U18
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18, Польша U18 – Катар U18

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
Украина U-17 – Польша U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру с Польшей U-18
Украина U-17 – Южная Корея U-18. Анонс товарищеского матча (матч отменен)
сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Польши по футболу U-18 Украина - Польша выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Футбол | 06 сентября 2025, 20:41 0
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру

Тренер объяснил замену Егора Ярмолюка в матче с Францией

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 15
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Бокс | 06.09.2025, 07:33
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Теннис | 06.09.2025, 00:45
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Футбол | 06.09.2025, 14:33
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 295
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 52
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем