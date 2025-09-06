Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18 на турнире в Хорватии

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

6 сентября в 18:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-17 сыграла вничью с Польшей U-18 (2:2)

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

В матче против поляков украинская команда дважды уступала в счете, и каждый раз сумела отыграться (2:2). Дубль оформил Кирилл Сердюк из Штутгарта.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2). Сине-желтая команда Александра Сытника имеет 1 очко после двух туров. Запланирован также матч против команды ОАЭ U-18 (9 сентября в 16:00).

Международный турнир

2-й тур, 6 сентября 2025 Хорватия

18:00. Украина U17 – Польша U18 – 2:2

Голы (у Украины U-17): Кирилл Сердюк, 48, 68

Календарь матчей

1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2, Польша U18 – ОАЭ U18 – 4:0

2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2, Катар U18 – ОАЭ U18

3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18, Польша U18 – Катар U18

