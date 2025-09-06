Металлист 1925 сделал предложение о трансфере бразильского защитника

Харьковский «Металлист 1925» сделал предложение о трансфере защитника бразильского «Крузейро» Бруну Алвеша. Об этом сообщает Globo Esport.

Представитель Премьер-лиги пытался оформить полноценный трансфер, однако услышал отказ. Бразильский клуб считает 20-летнего футболиста одним из самых перспективных игроков в чемпионате и не готов отпускать его в Украину.

«Крузейро» решил продлить контракт с Бруну Алвешем. Новое соглашение 20-летнего защитника рассчитано до 2030 года. Зарплата игрока была повышена, а клаусула составляет 100 миллионов евро.

Контракт Бруну истекал в 2027 году, но силы Крузейро были направлен на улучшение результатов игрока, который с прошлого года демонстрировал блестящую игру в составе U-20. Теперь он попал в национальную сборную и, как ожидается, примет участие в чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

«Крузейро» также решил продлить контракт в связи с изменениями на трансферном рынке, особенно из-за рубежа. Недавно штаб защитника представил руководству клуба предложение от украинского «Металлиста».

«Крузейро» проанализировал ситуацию и отклонил её, начав переговоры с агентами игрока о продлении его контракта. Бруну находится под наблюдением тренерского штаба Леонарду Жардима», – сообщили в Бразилии.