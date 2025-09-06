Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 сделал предложение о трансфере бразильского защитника
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 14:49 |
186
0

Металлист 1925 сделал предложение о трансфере бразильского защитника

Однако «Крузейро» отказался продавать Бруну Алвеша в чемпионат Украины

06 сентября 2025, 14:49 |
186
0
Металлист 1925 сделал предложение о трансфере бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Алвеш

Харьковский «Металлист 1925» сделал предложение о трансфере защитника бразильского «Крузейро» Бруну Алвеша. Об этом сообщает Globo Esport.

Представитель Премьер-лиги пытался оформить полноценный трансфер, однако услышал отказ. Бразильский клуб считает 20-летнего футболиста одним из самых перспективных игроков в чемпионате и не готов отпускать его в Украину.

«Крузейро» решил продлить контракт с Бруну Алвешем. Новое соглашение 20-летнего защитника рассчитано до 2030 года. Зарплата игрока была повышена, а клаусула составляет 100 миллионов евро.

Контракт Бруну истекал в 2027 году, но силы Крузейро были направлен на улучшение результатов игрока, который с прошлого года демонстрировал блестящую игру в составе U-20. Теперь он попал в национальную сборную и, как ожидается, примет участие в чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

«Крузейро» также решил продлить контракт в связи с изменениями на трансферном рынке, особенно из-за рубежа. Недавно штаб защитника представил руководству клуба предложение от украинского «Металлиста».

«Крузейро» проанализировал ситуацию и отклонил её, начав переговоры с агентами игрока о продлении его контракта. Бруну находится под наблюдением тренерского штаба Леонарду Жардима», – сообщили в Бразилии.

По теме:
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Идут переговоры. Инсинье близок к возвращению в Серию А
Реал нацелился на 17-летнего таланта гранда АПЛ. Готовится предложение
чемпионат Бразилии по футболу Крузейро Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 13:19 0
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией

Известный тренер отметил влияние Александра Зинченко, похвалил Гуцуляка и Забарного

Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футбол | 06 сентября 2025, 05:24 3
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник

Джейхун Нуриев уверен, что команда не проиграет

Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06.09.2025, 11:03
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05.09.2025, 23:36
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем