Металлист 1925 сделал предложение о трансфере бразильского защитника
Однако «Крузейро» отказался продавать Бруну Алвеша в чемпионат Украины
Харьковский «Металлист 1925» сделал предложение о трансфере защитника бразильского «Крузейро» Бруну Алвеша. Об этом сообщает Globo Esport.
Представитель Премьер-лиги пытался оформить полноценный трансфер, однако услышал отказ. Бразильский клуб считает 20-летнего футболиста одним из самых перспективных игроков в чемпионате и не готов отпускать его в Украину.
«Крузейро» решил продлить контракт с Бруну Алвешем. Новое соглашение 20-летнего защитника рассчитано до 2030 года. Зарплата игрока была повышена, а клаусула составляет 100 миллионов евро.
Контракт Бруну истекал в 2027 году, но силы Крузейро были направлен на улучшение результатов игрока, который с прошлого года демонстрировал блестящую игру в составе U-20. Теперь он попал в национальную сборную и, как ожидается, примет участие в чемпионате мира среди игроков до 20 лет.
«Крузейро» также решил продлить контракт в связи с изменениями на трансферном рынке, особенно из-за рубежа. Недавно штаб защитника представил руководству клуба предложение от украинского «Металлиста».
«Крузейро» проанализировал ситуацию и отклонил её, начав переговоры с агентами игрока о продлении его контракта. Бруну находится под наблюдением тренерского штаба Леонарду Жардима», – сообщили в Бразилии.
🗣️| RAPOSA AMPLIA CONTRATO COM BRUNO ALVES, ZAGUEIRO CRIA DA TOCA— 1921 (@1921portal) September 5, 2025
Cruzeiro acerta renovação com zagueiro Bruno Alves. Contrato com um jovem vai até 2030. O atleta recebeu uma valorização salarial, e a multa para o exterior agora é de 100 milhões de euros.
O jovem zagueiro… pic.twitter.com/igkBDyo45O
