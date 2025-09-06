Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  БОНДАРЕНКО: «Очень уважали Франции и немного не навязывали свой футбол»
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 02:41
90
0

Хавбек сборной Украины прокомментировал поражение в стартовом матче отбора к ЧМ-2026

БОНДАРЕНКО: «Очень уважали Франции и немного не навязывали свой футбол»
УАФ. Артем Бондаренко

Хавбек сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата мира 2026 от команды Франции (0:2):

– Досадный, к сожалению, результат сегодня. Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы хотя бы сыграть вничью?

– Не реализовали свои полумоменты, которые у нас были.

– Было такое впечатление, что в первом тайме играли немного неуверенно. Или так только казалось?

– Действительно. Мне кажется, что очень уважали сборную Франции и немного не навязывали свой футбол. Но во втором тайме выглядели достаточно достойно.

– У вас был такой отрезок, когда вы даже могли и должны были сравнять счет. Но потом снова, такое впечатление, немного откатились назад. Это физическая усталость от начала сезона, от интенсивной квалификации или что-то другое?

– Сложно сказать. Франция – топ-команда, которой сложно навязывать свой футбол все время, в течение которого ты хочешь. Мы смогли навязать его где-то на 10-15 минут, возможно, немного передохнули, а потом снова – такими интервальными отрезками.

– Чего вы ожидаете от следующего матча квалификации? Возможно, у вас есть какой-то месседж для болельщиков после такого матча?

– Ожидаем победы. Месседж болельщикам – поддерживайте. Все будет Украина.

Видеообзор матча Украина – Франция (0:2)

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Артем Бондаренко
Даниил Агарков Источник: Трибуна
