  4. Луис де ла ФУЭНКЕ: «Испания – самокритическая. Нужно совершенствоваться»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 03:10 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:10
Луис де ла ФУЭНКЕ: «Испания – самокритическая. Нужно совершенствоваться»

Испанцы одержали разгромную победу над Болгарией

Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Болгарией (3:0) в квалификационном матче чемпионата мира-2026.

«У нас был отличный первый тайм, в котором мы обеспечили результат. Во втором тайме мы хотели продолжать улучшаться и расти, но темп соперника на нас повлиял. Можно было сыграть лучше, но главное, что все завершили матч здоровыми.

Это был сложный матч.

Мы ставили задачу вернуть на поле Родри и Карвахаля. Это не просто так, ведь они этого заслуживают. Мы довольны каждым игроком – и тем, кто вышел на поле, и оставшимся в запасе.

Надо понимать, что мы очень требовательны, и игроки тоже. Все были разочарованы вторым таймом, но нужно принимать все в целом.

Сейчас матч с Турцией будет выше по уровню, и здесь понадобится больше энергии. Мы должны постоянно усовершенствоваться и расти. Нужно быть самокритичными», – сказал главный тренер Испании.

По теме:
У Шахтера 12 игроков уехали в сборные. Когда и с кем сыграют?
С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
ВИДЕО. Месси опрокинул трех защитников Венесуэлы и забил за Аргентину
сборная Испании по футболу сборная Болгарии по футболу Микель Мерино ЧМ-2026 по футболу Луис де ла Фуэнте
Александр Сильченко Источник: AS
