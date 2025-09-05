Луис де ла ФУЭНКЕ: «Испания – самокритическая. Нужно совершенствоваться»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Болгарией (3:0) в квалификационном матче чемпионата мира-2026.

«У нас был отличный первый тайм, в котором мы обеспечили результат. Во втором тайме мы хотели продолжать улучшаться и расти, но темп соперника на нас повлиял. Можно было сыграть лучше, но главное, что все завершили матч здоровыми.

Это был сложный матч.

Мы ставили задачу вернуть на поле Родри и Карвахаля. Это не просто так, ведь они этого заслуживают. Мы довольны каждым игроком – и тем, кто вышел на поле, и оставшимся в запасе.

Надо понимать, что мы очень требовательны, и игроки тоже. Все были разочарованы вторым таймом, но нужно принимать все в целом.

Сейчас матч с Турцией будет выше по уровню, и здесь понадобится больше энергии. Мы должны постоянно усовершенствоваться и расти. Нужно быть самокритичными», – сказал главный тренер Испании.