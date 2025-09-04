Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. За футболистом сборной Украины мчала полиция. Вот что случилось
Другие новости
04 сентября 2025, 00:54 |
410
0

ФОТО. За футболистом сборной Украины мчала полиция. Вот что случилось

Михаил Мудрик не остановился на просьбу полицейских

04 сентября 2025, 00:54 |
410
0
ФОТО. За футболистом сборной Украины мчала полиция. Вот что случилось
Instagram. Михаил Мудрик

Британские СМИ сообщили, что Михаил Мудрик лишился водительских прав.

Футболиста «Челси», уже отстраненного от игр на полгода из-за допинг-теста, наказали ещё и за нарушение правил дорожного движения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По данным London Evening Standard, украинец разогнал свой BMW M8 до 58 км/ч в зоне с ограничением 32, проигнорировал требование остановиться и даже был преследован полицией. Лондонский суд лишил его прав на шесть месяцев, так как за последние 18 месяцев Мудрик накопил 13 штрафных баллов.

Игрок признал вину, но на заседание не явился, отправив вместо себя адвоката. В общей сложности он заплатит почти 60 тысяч гривен штрафов и расходов. В Украине же за подобное превышение ограничились бы лишь штрафом в 340 гривен.

По теме:
ФОТО. Неймар получил 1 миллиард долларов от фана сборной Бразилии
ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажигает на пляжах Бразилии. Огонь
ФОТО. Салах наехал на фаната Ливерпуля из-за его поста в X
фото lifestyle скандал Михаил Мудрик сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Evening Standard
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Бокс | 03 сентября 2025, 03:22 0
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца

На ринге должны встретиться Фабио Уордли и Джозеф Паркер

Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 03 сентября 2025, 20:18 6
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет

Казахстан – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 04.09.2025, 00:41
Казахстан – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Казахстан – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 03.09.2025, 17:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
02.09.2025, 08:33 5
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
ВИДЕО. Первые слова Зинченко после ухода из Арсенала
02.09.2025, 01:06 3
Футбол
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
02.09.2025, 14:20 2
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 49
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем