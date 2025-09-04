ФОТО. За футболистом сборной Украины мчала полиция. Вот что случилось

Британские СМИ сообщили, что Михаил Мудрик лишился водительских прав.

Футболиста «Челси», уже отстраненного от игр на полгода из-за допинг-теста, наказали ещё и за нарушение правил дорожного движения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По данным London Evening Standard, украинец разогнал свой BMW M8 до 58 км/ч в зоне с ограничением 32, проигнорировал требование остановиться и даже был преследован полицией. Лондонский суд лишил его прав на шесть месяцев, так как за последние 18 месяцев Мудрик накопил 13 штрафных баллов.

Игрок признал вину, но на заседание не явился, отправив вместо себя адвоката. В общей сложности он заплатит почти 60 тысяч гривен штрафов и расходов. В Украине же за подобное превышение ограничились бы лишь штрафом в 340 гривен.