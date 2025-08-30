Известна оценка Миколенко за матч Вулверхэмптоном
Украинский защитник провел на поле весь матч
В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Вулврехэмптоном» и «Эвертоном».
Встречу принимал «Молинью Стэдиум» в Вулверхэмптоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости добыли победу со счетом 3:2.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.1 и 5.8 баллов соответственно.
Лучшим по версии SOfaScore стал Киран Дьюсбери-Холл. на его счету гол, ассист и оценка 8.5. WhoScored также выделил игрока «ирисок»: Джек Грилиш с оценкой 8.4 и 2 ассистами стал лучшим по версии портала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана
Аделейе сам проиграл Хрговичу