  Известна оценка Миколенко за матч Вулверхэмптоном
30 августа 2025, 22:24
Известна оценка Миколенко за матч Вулверхэмптоном

Украинский защитник провел на поле весь матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 30 августа, состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги между «Вулврехэмптоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал «Молинью Стэдиум» в Вулверхэмптоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 3:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.1 и 5.8 баллов соответственно.

Лучшим по версии SOfaScore стал Киран Дьюсбери-Холл. на его счету гол, ассист и оценка 8.5. WhoScored также выделил игрока «ирисок»: Джек Грилиш с оценкой 8.4 и 2 ассистами стал лучшим по версии портала.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
