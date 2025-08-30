Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Чемпионат мира
Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо

Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана

УАФ. Назар Волошин

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение вызвать в расположение «сине-желтой» команды вингера киевского «Динамо» Назара Волошина. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

22-летний футболист ранее находился в резервном списке, но теперь получит шанс сыграть в квалификации к ЧМ-2026. «Сине-желтые» 5 сентября в польском Вроцлаве будут принимать Францию ​​(21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00).

Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где на следующий день на «Тарчинский Арена Вроцлав» сыграют с Францией.

В прошлом сезоне Волошин провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. В нынешней кмпании в активе вингера – девять поединков, три забитых мяча и один ассист.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

  • 5 сентября, 21:45. Украина – Франция
  • 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
  • 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
  • 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
  • 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
  • 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров Назар Волошин Динамо Киев заявка
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Людина прогресує - тому все логічно . Назар має високу швидкість та може завершити атаку . Заміна Циганкову , якщо той не набрав форму .
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Он заслужил
Ответить
+3
saltim
Это правильно. Назар в отличной форме.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Battersea
Против Азербайджана - нормально.
Ответить
+2
Serebro1233
Станіславович 🤍💙наш🌞🧢
Ответить
+1
MaximusOne
Та це все фігня, а ось загибель Парубія, ось це новина, походу ми так ніколи і не взнаємо правди про снайперів Майдану, яких він виводив з готелю Дніпро. 
https://m.youtube.com/watch?v=_9ZQ8KaNy4g
https://m.youtube.com/watch?v=hlTvioDtKRo
Ответить
+1
Показать Скрыть 9 ответов
Dmytro Koval
Потужно! Це 100% перемога!
Ответить
+1
kadaad .
А на поле вместо него выйдет мертвый Ярмоленко!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_C0
Суттєво додав останнім часом Назар.. У Циганкова значить травма... Бажаю Волошину та Михавко вдалого дебюту за національну збірну 
Ответить
0
М-Харьков 1925
ну это наоборот ослабление для сборной! нужно больше харьковчан и меньше деревяшек !!!
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
