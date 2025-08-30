Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение вызвать в расположение «сине-желтой» команды вингера киевского «Динамо» Назара Волошина. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

22-летний футболист ранее находился в резервном списке, но теперь получит шанс сыграть в квалификации к ЧМ-2026. «Сине-желтые» 5 сентября в польском Вроцлаве будут принимать Францию ​​(21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00).

Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где на следующий день на «Тарчинский Арена Вроцлав» сыграют с Францией.

В прошлом сезоне Волошин провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. В нынешней кмпании в активе вингера – девять поединков, три забитых мяча и один ассист.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

5 сентября, 21:45. Украина – Франция

9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – Украина

13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21:45. Франция – Украина

16 ноября, 19:00. Украина – Исландия