Усиление для сине-желтых. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо
Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение вызвать в расположение «сине-желтой» команды вингера киевского «Динамо» Назара Волошина. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
22-летний футболист ранее находился в резервном списке, но теперь получит шанс сыграть в квалификации к ЧМ-2026. «Сине-желтые» 5 сентября в польском Вроцлаве будут принимать Францию (21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00).
Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где на следующий день на «Тарчинский Арена Вроцлав» сыграют с Францией.
В прошлом сезоне Волошин провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. В нынешней кмпании в активе вингера – девять поединков, три забитых мяча и один ассист.
Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:
- 5 сентября, 21:45. Украина – Франция
- 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
- 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
- 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
- 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
- 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
