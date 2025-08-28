Карлос ПАРАКО: «Хотел бы потренироваться с Криштану Роналду»
Легионер «Кривбасса» рассказал о тренировочном процессе
Венесуэльский футболист Карлос Парако присоединился к «Кривбассу» в летнее межсезонье. Форвард рассказал об адаптации в команде и поделился секретом восстановления после тяжелых тренировок.
– Была легкая тренировка, в основном на восстановление энергии. Тебе больше нравится тренироваться утром или после обеда?
– Однозначно утром. В это время организм активнее, лучше настраиваешься на работу, чувствуешь себя энергичнее.
– Если бы ты мог потренироваться с любым игроком в мире, кого бы выбрал и почему?
– Без сомнений Криштану Роналду. Я слежу за ним еще с детства. Всегда пытался перенимать его подход к работе. Его дисциплина и самоотдача – это пример для многих.
– Как приходит твоя адаптация в команде?
– Откровенно, здорово. Попал в действительно хороший коллектив. Очень помогли мои земляки венесуэльцы, а также ребята, говорящие на испанском, особенно Рафа. Они поддерживали меня с первых дней.
– Есть что-то, что ты всегда берешь с собой на тренировку?
– Да, всегда беру с собой протеин. Это уже привычка. После каждой тренировки обязательно ее употребляю.
– Опиши атмосферу в команде тремя словами.
– Страсть, самоотдача и скромность. У нас очень приятная атмосфера, которая ежедневно мотивирует становиться лучше как футболистом, так и человеком.
– В чем твой секрет восстановления после тяжелой тренировки?
– В первую очередь, полноценный отдых, хороший сон и качественное восстановление имеют решающее значение для любого игрока.
