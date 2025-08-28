Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Опубликован тест решения КДК УАФ о техническом поражении клубу ЮКСА
Кубок Украины
28 августа 2025, 13:49 | Обновлено 28 августа 2025, 13:55
Опубликован тест решения КДК УАФ о техническом поражении клубу ЮКСА

Винницкая Нива прошла дальше в Кубке Украины

ФК Нива Винница

КДК УАФ засчитал техническое поражение клубу ЮКСА Тарасовка в матче 1/32 финала Кубка Украины против винницкой Нивы из-за участия в игре незаявленного легионера из Парагвая.

Официальный текст решения КДК УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, рассмотрев материалы по возможному нарушению регламентных норм ФК ЮКСА (Тарасовка) во время матча Кубка Украины по футболу 2025/26 ФК «Нива» (Винница) – ФК ЮКСА (Тарасовка), который состоялся 24 августа 2025 года, аннулировал результат матча; засчитал ФК ЮКСА (Тарасовка) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК «Нива» (Винница) – техническую победу со счетом 3:0 и исключил команду ФК ЮКСА (Тарасовка) из розыгрыша Кубка Украины по футболу 2025/26 (за участие в матче футболиста, фамилия которого не была внесена в рапорт арбитра поединка).

Винницкая Нива вышла в 1/16 финала Кубка Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги получил техническое поражение в Кубке Украины
Юрий ВИРТ: «Я уверен, что Усик сыграет в чемпионате Украины»
Дисквалификация Мудрика поможет Челси. Клуб принял важное решение
ЮКСА Тарасовка дисквалификация Кубок Украины по футболу скандал техническое поражение Нива Винница Педро Акасио Монтейру да Силва Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес)
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
