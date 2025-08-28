Опубликован тест решения КДК УАФ о техническом поражении клубу ЮКСА

КДК УАФ засчитал техническое поражение клубу ЮКСА Тарасовка в матче 1/32 финала Кубка Украины против винницкой Нивы из-за участия в игре незаявленного легионера из Парагвая.

Официальный текст решения КДК УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, рассмотрев материалы по возможному нарушению регламентных норм ФК ЮКСА (Тарасовка) во время матча Кубка Украины по футболу 2025/26 ФК «Нива» (Винница) – ФК ЮКСА (Тарасовка), который состоялся 24 августа 2025 года, аннулировал результат матча; засчитал ФК ЮКСА (Тарасовка) техническое поражение со счетом 0:3, а ФК «Нива» (Винница) – техническую победу со счетом 3:0 и исключил команду ФК ЮКСА (Тарасовка) из розыгрыша Кубка Украины по футболу 2025/26 (за участие в матче футболиста, фамилия которого не была внесена в рапорт арбитра поединка).