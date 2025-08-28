Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуб 4-й лиги
28 августа 2025, 00:16 | Обновлено 28 августа 2025, 00:27
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуб 4-й лиги

Гримсби сотворил сенсацию, переиграв красных дьяволов в серии пенальти

Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуб 4-й лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.

Гримси в первом тайме забил красным дьяволам дважды и повел 2:0. Во второй 45-минутке гостям все же удалось отыграться благодаря голам Бриана Мбемо и Гарри Магуайра, однако подопечные Рубена Аморима все равно с позором вылетели.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Гримсби – Манчестер Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11)

Голы: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбемо, 75, Магуайр, 89

Бриан Мбемо Гарри Магуайр Гримсби Таун Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу пенальти серия пенальти Рубен Аморим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
