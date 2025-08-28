Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуб 4-й лиги
Гримсби сотворил сенсацию, переиграв красных дьяволов в серии пенальти
27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.
11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.
Гримси в первом тайме забил красным дьяволам дважды и повел 2:0. Во второй 45-минутке гостям все же удалось отыграться благодаря голам Бриана Мбемо и Гарри Магуайра, однако подопечные Рубена Аморима все равно с позором вылетели.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/32 финала, 27 августа
Гримсби – Манчестер Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11)
Голы: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбемо, 75, Магуайр, 89
