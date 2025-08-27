Не успел проявить себя. Оценка Ярмолюка за матч Кубка английского лиг

26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Два представителя Английской Премьер-лиги – «Борнмут» и «Брентфорд» встретились на довольно раннем этапе турнира. Футбольная дуэль команд прошла на стадионе «Виталити Стэдиум» в Борнмуте.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных, но вышел на поле на 86-й минуте.

«Борнмут» на своем поле уступил со счетом 0:2 и вылетел из розыгрыша турнира.

По оценке статистического портала SofaScore лучшим игроком матча стал центральный защитник «Брентфорда» Кристоффер Айер, который отдал голевую передачу и получил 7.9 балла.

Ярмолюк за короткий промежуток времени не успел повлиять на игру, поэтому получил 6.6 балла.

Оценки матча «Борнмут» – «Брентфорд» от SofaScore