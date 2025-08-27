Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Успехи в ДЮФЛУ? Четыре футболиста ЛНЗ вызваны в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
27 августа 2025, 12:19 | Обновлено 27 августа 2025, 13:35
1021
0

Успехи в ДЮФЛУ? Четыре футболиста ЛНЗ вызваны в сборную Украины

Шупик, Удовиченко, Смотрицкий и Ященко вызваны в сборную Украины U-17

27 августа 2025, 12:19 | Обновлено 27 августа 2025, 13:35
1021
0
Успехи в ДЮФЛУ? Четыре футболиста ЛНЗ вызваны в сборную Украины
ФК ЛНЗ. Роман Шупик

Четыре футболиста ЛНЗ получили вызов в расположение сборной Украины U-17. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

За юношескую команду «сине-желтых» сыграют защитник Роман Шупик, полузащитники Даниил Удовиченко и Назар Смотрицкий и форвард Даниил Ященко.

Футболисты «фиолетовых» в составе сборной Украины U17 примут участие в международном товарищеском турнире в городе Лудбрег (Хорватия) среди команд U18.

Все футболисты выступают в академии черкасского ЛНЗ, представляя команду U-17 (2009 года рождения), которая в прошлом розыгрыше ДЮФЛ стала вице-чемпионом, уступив в финале киевскому «Динамо».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ планирует продать игрока, вошедшего в историю Полесья

По теме:
Скандальный клуб Кубка Украины сообщил о травме двух игроков
«На уровне разговоров». Мацапура – об уходе из Зари и переходе в Колос
Назначены судьи на 4-й тур УПЛ. Кто обслужит поединки Динамо и Шахтера
ЛНЗ Черкассы сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никаких перспектив. Зинченко посоветовали покинуть Арсенал
Футбол | 27 августа 2025, 08:42 5
Никаких перспектив. Зинченко посоветовали покинуть Арсенал
Никаких перспектив. Зинченко посоветовали покинуть Арсенал

Украинский защитник имеет мало шансов, чтобы получить игровое время в сезоне 2025/26

Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Футбол | 27 августа 2025, 07:15 7
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол

Испанский тренер хочет купить молодого вратаря

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26.08.2025, 14:53
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Волейбол | 26.08.2025, 17:12
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 13:12
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
26.08.2025, 11:17 9
Футбол
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
26.08.2025, 19:48 34
Теннис
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
Ливерпуль вырвал победу на 90+10 минуте. Сороки чуть не совершили чудо
26.08.2025, 00:05 35
Футбол
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
25.08.2025, 23:24 2
Бокс
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
Итоги 1/32 финала Кубка Украины. Какие команды сыграют в следующем этапе
25.08.2025, 19:05 2
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
26.08.2025, 00:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем