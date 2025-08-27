Успехи в ДЮФЛУ? Четыре футболиста ЛНЗ вызваны в сборную Украины

Четыре футболиста ЛНЗ получили вызов в расположение сборной Украины U-17. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

За юношескую команду «сине-желтых» сыграют защитник Роман Шупик, полузащитники Даниил Удовиченко и Назар Смотрицкий и форвард Даниил Ященко.

Футболисты «фиолетовых» в составе сборной Украины U17 примут участие в международном товарищеском турнире в городе Лудбрег (Хорватия) среди команд U18.

Все футболисты выступают в академии черкасского ЛНЗ, представляя команду U-17 (2009 года рождения), которая в прошлом розыгрыше ДЮФЛ стала вице-чемпионом, уступив в финале киевскому «Динамо».

