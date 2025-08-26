Григорчук объяснил, почему Ребров вызвал в сборную всего три игрока Динамо
Известный украинский тренер поделился мнением о заявке «сине-желтой» команды
Известный тренер Роман Григорчук поделился мнением о заявке сборной Украины на квалификацию к чемпионату мира, в которую попали всего три футболиста киевского «Динамо».
– Сергей Ребров вызвал на матчи с Азербайджаном и Францией только трех игроков чемпиона Украины «Динамо». По вашему мнению, чем обусловлено такое маленькое количество футболистов из киевского клуба?
— Тяжело говорить. Главный тренер и его штаб руководствуются тем, что вызывают наиболее подготовленных игроков. Подготовленных лучше всего по всем составляющим. Это не только техника, тактика, физика, функциональное состояние, но и психологическое состояние. Это все учитывается.
Я уверен, что тренер вызывает наиболее подготовленных футболистов на данный момент, то есть на ближайшие игры. И с этим связано его решение.
– Андрей Ярмоленко вообще не попал в заявку, хотя в последнее время стабильно играет за «Динамо». В чем вы видите причину невызова Андрея?
– Ярмоленко – очень серьезная фигура. Очень сильный и квалифицированный футболист. По каким причинам его нет, мне трудно комментировать, потому что, наверное, нужно знать больше, чем я знаю, – подытожил Григорчук.
знайшов список гравців збірної від Реброва.
Таки точно: від Динамо Михавко, Тимчик, Шапаренко і Ванат.
Взяв калькулятор, порахував, вийшло 4.
авт0р замітки пише шо їх ТРОЄ.
Мать шось негаразд з моїм калькулятором.