Григорчук объяснил, почему Ребров вызвал в сборную всего три игрока Динамо

Известный тренер Роман Григорчук поделился мнением о заявке сборной Украины на квалификацию к чемпионату мира, в которую попали всего три футболиста киевского «Динамо».

– Сергей Ребров вызвал на матчи с Азербайджаном и Францией только трех игроков чемпиона Украины «Динамо». По вашему мнению, чем обусловлено такое маленькое количество футболистов из киевского клуба?

— Тяжело говорить. Главный тренер и его штаб руководствуются тем, что вызывают наиболее подготовленных игроков. Подготовленных лучше всего по всем составляющим. Это не только техника, тактика, физика, функциональное состояние, но и психологическое состояние. Это все учитывается.

Я уверен, что тренер вызывает наиболее подготовленных футболистов на данный момент, то есть на ближайшие игры. И с этим связано его решение.

– Андрей Ярмоленко вообще не попал в заявку, хотя в последнее время стабильно играет за «Динамо». В чем вы видите причину невызова Андрея?

– Ярмоленко – очень серьезная фигура. Очень сильный и квалифицированный футболист. По каким причинам его нет, мне трудно комментировать, потому что, наверное, нужно знать больше, чем я знаю, – подытожил Григорчук.