Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук объяснил, почему Ребров вызвал в сборную всего три игрока Динамо
Чемпионат мира
26 августа 2025, 20:14 | Обновлено 26 августа 2025, 20:25
1277
4

Григорчук объяснил, почему Ребров вызвал в сборную всего три игрока Динамо

Известный украинский тренер поделился мнением о заявке «сине-желтой» команды

Григорчук объяснил, почему Ребров вызвал в сборную всего три игрока Динамо
УАФ. Сергей Ребров

Известный тренер Роман Григорчук поделился мнением о заявке сборной Украины на квалификацию к чемпионату мира, в которую попали всего три футболиста киевского «Динамо».

– Сергей Ребров вызвал на матчи с Азербайджаном и Францией только трех игроков чемпиона Украины «Динамо». По вашему мнению, чем обусловлено такое маленькое количество футболистов из киевского клуба?

— Тяжело говорить. Главный тренер и его штаб руководствуются тем, что вызывают наиболее подготовленных игроков. Подготовленных лучше всего по всем составляющим. Это не только техника, тактика, физика, функциональное состояние, но и психологическое состояние. Это все учитывается.

Я уверен, что тренер вызывает наиболее подготовленных футболистов на данный момент, то есть на ближайшие игры. И с этим связано его решение.

Андрей Ярмоленко вообще не попал в заявку, хотя в последнее время стабильно играет за «Динамо». В чем вы видите причину невызова Андрея?

– Ярмоленко – очень серьезная фигура. Очень сильный и квалифицированный футболист. По каким причинам его нет, мне трудно комментировать, потому что, наверное, нужно знать больше, чем я знаю, – подытожил Григорчук.

По теме:
Динамо поздравило Михавко с первым вызовом в сборную Украины
Шахтер поздравил Очеретько с первым вызовом в сборную Украины
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Роман Григорчук Динамо Киев заявка
Николай Титюк Источник: Трибуна
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Александр Шевченко
У даунов со спорт уа и трибуны проблемы с математикой? Мыхавко, Тымчик, Шапаренко, Ванат - это сколько по вашему, три? 
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
полистав сторінки заміток сайту,
знайшов список гравців збірної від Реброва.
Таки точно: від Динамо   Михавко, Тимчик, Шапаренко і Ванат.
 Взяв калькулятор, порахував, вийшло  4.
авт0р замітки пише шо їх ТРОЄ.
Мать шось негаразд з моїм калькулятором.
0
